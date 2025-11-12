Habertürk
        Melisa Döngel, Dubai tatilinden paylaşımlar yaptı

        Melisa Döngel, Dubai tatilinde deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medyasından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 22:54 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:54
        Dubai tatilinden paylaşımlar yaptı
        Ünlü oyuncu Melisa Döngel, yakın zamanda tatil için soluğu Dubai’de aldı.

        Döngel, güneşin ve masmavi denizin keyfini çıkardığı kareleriyle dikkat çekti.

        Oyuncu, tatil anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, Dubai’den renkli görüntüler sundu.

        Öte yandan geçtiğimiz gün tatiliyle ilgili konuşan Döngel, "Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim, gerçekten harika bir yerdi" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Melisa Döngel
