Melisa Döngel, Dubai tatilinden paylaşımlar yaptı
Melisa Döngel, Dubai tatilinde deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medyasından yayımladı
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, yakın zamanda tatil için soluğu Dubai’de aldı.
Döngel, güneşin ve masmavi denizin keyfini çıkardığı kareleriyle dikkat çekti.
Oyuncu, tatil anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, Dubai’den renkli görüntüler sundu.
Öte yandan geçtiğimiz gün tatiliyle ilgili konuşan Döngel, "Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim, gerçekten harika bir yerdi" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram