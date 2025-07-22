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        Haberler Magazin Melisa Döngel, sevgilisiyle İtalya'da - Magazin haberleri

        Melisa Döngel, sevgilisiyle İtalya'da

        Ünlü oyuncu Melisa Döngel, 'Hayatımın aşkı' dediği iş adamı sevgilisi Samir Balkan ile İtalya'da yabancı bir ajans tarafından görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 10:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:06
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        Yabancı ajansın radarına girdiler
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        Yaz sezonunu Bodrum'da açan Melisa Döngel, rotasını son olarak İtalya'ya çevirdi. Oyuncu, yabancı ajansların radarına girerek, sevgilisi Samir Balkan ile Portofino'da görüntülendi.

        Melisa Döngel, akşam saatlerinde sevgilisiyle bir restoranda yemek yedi. Oyuncu, sonrasında sevgilisine poz verdi.

        Ardından bir banka geçen çift, romantik anlar yaşadı ve öpüşürken objektiflere yansıdı.

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        Âşıklar, sonrasında el ele yürüyerek, bulundukları yerden ayrıldı.

        Melisa Döngel, sevgilisi Samir Balkan ile ilgili; "Hayatımın aşkı" açıklamasını yapmıştı.

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