Süper Lig´in 27´nci haftasında sahasında Galatasaray´ı konuk edecek Çaykur Rizespor´da hazırlıklar devam ediyor.

Bir yandan Süper Lig´de kümede kalma yarışına devam eden Karadeniz ekibinde, takımın önemli oyuncuları da yurt içi ve yurt dışından kulüplerin radarına girmiş durumda. Geçtiğimiz sene de transfer teklifleri alan Dario Melnjak´a bu kez yurt dışından talip çıktı. Hırvat oyuncunun transferi için sezon sonunda Rizespor´un kapısının çalınması bekleniyor.

Çaykur Rizespor´da gözde isimlerden birisi de kaleci Gökhan Akkan. Milli kalecinin adı, Alman file bekçisi Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş ile anılıyor. 25 yaşındaki Gökhan, Karadeniz ekibinde 5´inci sezonunu yaşıyor. Gökhan Akkan, gösterdiği performansla A Milli takıma kadar yükselme başarısı göstermişti.

OĞULCAN´IN İSMİ İSTANBUL KULÜPLERİYLE ANILIYOR



Rizespor´un 23 yaşındaki forveti Oğulcan Çağlayan´ın da ismi İstanbul kulüpleriyle anılıyor. Bu sezon mavi-yeşilli formayla 22 maçta görev alan Oğulcan; 4 gol atıp, 2´de asist yapma başarısı gösterdi. Oğulcan Çağlayan´ın gelecek sezon Galatasaray´da forma giymesi bekleniyor.

GALATASARAY MAÇININ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR



Mavi-yeşilli ekipte, Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın hazırlıkları da sürüyor. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve istasyon çalışmaları gerçekleştiren Mavi-yeşilli futbolcular çift kale maçla çalışmayı tamamladı.

Rizespor, hazırlıklarına bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.