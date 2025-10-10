Meme kanserine karşı Akdeniz diyeti önerisi

Günümüzde her 8 kadından 1’inde meme kanseri görülebildiğini söyleyen Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nalan Akgül Babacan, “Menopoz sonrası kadınlarda daha sık gözlenmekle birlikte, genç yaşta tanı alan kadınların sayısı da azımsanamayacak düzeydedir; vakaların yaklaşık yüzde 16’sı 50 yaşın altındadır. Bunun ötesinde, 2012’den beri her yıl hastalığın insidansında, belli bir zamanda, her 100 bin kişide yeni tanı almış hasta sayısında yüzde 1’lik bir artışın da gözlendiğini bildiren çalışmalar mevcut. Bu artışın nedenleri arasında erken tanı olanaklarının artması (mamografi, MR, tarama programları), kadınların yaşam tarzı değişiklikleri (geç doğum, doğurmama, kısa süreli emzirme), obezite ve metabolik sendromun yaygınlaşması, çevresel faktörler ve endokrin bozucu kimyasalların (plastik, kozmetik, tarım ilacı kalıntıları vs.) daha fazla maruz kalınması bulunmaktadır” dedi.

"YUMURTALIK VE FARKLI KANSER TÜRLERİYLE İLİŞKİLİ"

Meme kanserinin başka kanserlerle bağlantılı olduğuna değinen Doç. Dr. Babacan, “Hem genetik hem de epigenetik düzeyde bazı kanserler birbiriyle bağlantılı olabilir. Burada aklımıza ilk olarak ailesel kanser sendromları gelmektedir. Örneğin, aktrist Angelina Jolie’nin de taşıyıcı olmasıyla ünlenen BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları taşıyan bireylerde sadece meme kanseri değil, over (yumurtalık), pankreas ve prostat kanseri riski de belirgin artmaktadır. TP53 gibi tümör baskılayıcı genlerdeki mutasyonlar, meme kanserinin yanı sıra beyin tümörleri, sarkomlar ve lösemilerle ilişkili olabilir. Ailesinde kolon, over veya meme kanseri öyküsü bulunan bireylerde ailesel kanser sendromları göz önünde bulundurulmalıdır” diye konuştu.