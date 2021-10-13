Memede ağrı, kızarıklık, şişlik varsa dikkat! 0:00 / 0:00

Mastit; memede kızarıklığa, şişliğe, ağrıya neden olan, iltihaplanma varlığı olup emziren annelerde daha sık olmak üzere yaklaşık 20 annede bir görülür. Emziren annelerde sıklıkla doğum sonrası 1. ayda görülür. Sadece kadınlarda değil; erkek memesinde de gelişebilen bir meme dokusunun enflamasyonudur.

Mastit nedir?

Memede ağrı, kızarıklık, şişlik ile ortaya çıkan enfeksiyonla seyreden memenin iltihabi durumudur.

Mastit tek memeden mi gelişir?

Çoğunlukla tek memede görülmekle beraber nadiren de olsa her iki memede aynı anda görülebilir.

Mastit sadece kadınlarda mı oluşur?

Hayır, erkeklerde de görülür.

Mastit neden oluşur?

Bilindiği gibi meme süt salgılayan bir salgı bezidir. Hormonların etkisiyle meme bezlerinde yapılan süt, süt kanalları yoluyla meme başına ulaşır. İşte mastitlerin en büyük sebebi bu süt kanallarının tıkanmasıdır. Emzirme ile memenin içindeki süt tam olarak boşalmazsa, süt kanalları tıkanmaya başlar bu da inflamasyona ve ardından enfeksiyon gelişmesine neden olur.

Mastitlerin diğer bir önemli nedeni ise meme başındaki çatlaklar yoluyla enfeksiyon gelişmesidir. Emziren annelerde bebeğin burayı tahriş etmesiyle veya erkek ya da kadınlarda kötü hijyen nedeniyle meme başındaki yara ve kabuklanmalarda meme de enfeksiyon gelişmesine neden olur.

Mastitin nedenleri nelerdir?

-Meme ucuna zarar veren verebilen piercing uygulamaları,

-Meme başındaki egzema ve kabuklanmalar,

-Aniden sütten kesilme,

-Emzirmenin tamamlanmaması, düzensiz emzirme,

-Bebeğin memeyi doğru tutmaması, tam emmemesi,

-Meme bölgesindeki kılların temizlenmesi sonrasında hijyene dikkat edilmemesi,

-Memeye baskı uyugulanması

Mastitin belirtileri nelerdir?

-Memenin şişmesi,

-Memede ağrı, hassasiyet,

-Meme cildinde kızarıklık, sıcaklık hissi,

-Sürekli ya da emzirme sırasında ağrı, yanma hissi,

-Ateş,

-Genel halsizlik, yorgun hissetme

Mastit için risk faktörleri nelerdir?

-Meme başında yara, çatlak bulunması,

-Daha önce mastit geçirmesi,

-Memeye baskı uygulanması, sıkı sütyen gibi.

-Emzirme sonrası memede kalan sütün boşaltılmaması

-Sigara içmek.

Mastitte tanı nasıl konur?

Klinik muayene sonrası ilk istenecek tanı yöntemi her iki memeye yapılacak olan meme ultrasonografisidir.

Tedavi nasıl olur?

Antibiyoterapi tedavinin ilk aşamasıdır. Gerekirse meme başından kültür alınarak uygun antibiyotik başlanır. Vakanın durumuna göre tedavi süresi 1 haftadan 1 aya kadar uzayabilir. Meme dokusunda apse geliştiği durumlarda ise mutlaka cerrahi drenaj uygulanır.

Bebeğin sütten kesildiği durumlarda memedeki süt mutlaka uygun aparatlar ile sağılmalıdır. Memede kalan süt enfeksiyon kaynağıdır. Emziren annelerde bebeğin düzgün şekilde emmesini sağlamak gerekir. Bebeğin sık sık farklı pozisyonlarda emzirilmesi, emzirme süresinin iyi ayarlanması, her iki emzirme arasındaki sürenin uzun olmaması önemlidir. Sırayla her iki memenin de emzirilmesi lazımdır. Kişisel bakım önem taşımaktadır. Emzirme sonrası meme başının temizlenmesi, yara olduğu durumlarda antibiyotikli pomatların kullanılması uygun olacaktır. Annenin günde 1,5-2 litre sıvı alması sağlanmalıdır.

Mastitli meme emzirilir mi?

Evet mastitli memeden emzirme yapılır. Hatta ilk olarak mastitli meme emzirilir.

Granülomatöz mastit ne demektir? Nasıl tedavi edilir?

Genç doğurkanlık çağındaki kadınlarda sık görülür. Büyük oranda bağışıklık sistemi ile ilgilidir. Ayrıca tüberküloz enfeksiyonuna bağlı gelişebildiği gibi, geçirilmiş enfeksiyonlar ve travma da sebep olabilir. Tedavi süreci uzun olup, antibiyoterapi, steroid, apse drenajı, gerekirse cerrahi olarak o bölgenin çıkarılması tedavi seçenekleri arasındadır.



Unutulmamalıdır ki anne sütü bebeğin gelişmesi için en iyi besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin bağışıklık sistemi daha güçlüdür.



Sağlıkla kalın.