Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, hiçbir şikayeti yokken meme başından akıntı olduğunu gören kadınların genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini belirterek, bu akıntıların, çoğu zaman önemli bir hastalık belirtisi olmamakla birlikte bazen bir meme kanserinin tek belirtisi olabildiğine işaret etti.

AA'nın haberine göre; meme kanserinin kadınlarda en sık görülen ve ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan bir hastalık olduğunu hatırlattı.

YILDA BİR KEZ DOKTOR KONTROLÜ ŞART

Ailesinde, birinci derece akrabalardan birinde veya ikinci derece akrabaların 2 veya daha fazlasında meme kanseri bulunanların, kontrollerini daha erken yaşlarda (30 yaş) başlatması gerektiğinin altını çizen Çifter, şunları kaydetti: "Yaşı ne olursa olsun, memesinde bir kitle, meme başı veya deri çekintisi ya da meme başı akıntısı fark edenler genel cerrahi uzmanına başvurmalı. Bunların dışında, 40 yaşında takiplerine başlanmalı, hiçbir şikayet olmasa bile yılda 1 kez doktor muayenesi, mamografi, meme ultrason ve gerekirse meme MR yapılmalıdır."

TEK BELİRTİ MEME BAŞI AKINTISI OLABİLİR

Çifter, hiçbir şikayeti yokken, meme başından akıntı oluğunu gören kadınların bir hekime danışmaları gerektiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi: "Bu akıntılar, çoğu zaman önemli bir hastalık belirtisi olmamakla birlikte, bazen (özellikle kanlı veya kahverengi akıntılar) bir meme kanserinin tek belirtisi olabilir. Tüm meme başı akıntılarını değerlendirdiğimizde, bunların ancak yaklaşık yüzde 5'inde kanser bulunduğunu görürüz. Çoğu zaman bir akıntıyla hekime başvuran hasta 'erken bir evrede tedavi' şansını yakalayabilmekte ve sonuçlar yüz güldürücü olabilmektedir. Memesinde herhangi bir değişiklik hissedenlerin bir genel cerrahi uzmanına başvurmaları önemlidir. 40 yaşından sonra ise şikayetleri olsun veya olmasın yıllık rutin meme takibi yaptırmaları yeterli olacaktır."

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