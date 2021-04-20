Memleketinde Kemal Sunal Müzesi kurulacak

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Ferdi Durdu’nun haberine göre, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Doğanyol ilçesi evlatlarından Türk sinemasına damga vurmuş rahmetli Kemal Sunal'ın anısına Gökçe Mahallesi'nde bin metrekarelik alana kütüphane ve müzenin kurulması için çalışmalara başlanacağını söyledi.

Geçmiş dönemlerde Belediye hizmet binası olarak kullanılan ve 2014 yılında büyükşehir yasası ile Doğanyol Belediyesi'ne devredilen ve bugüne kadar atıl durumda kalan Gökçe Mahallesi'ndeki binanın kütüphane ve müzeye dönüştürüleceğini ifade eden Bay, kütüphanenin kurulması için Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile proje protokolünü imzaladıklarını belirtti.

Başkan Bay, projeye kısa süre içerisinde başlayacaklarını ifade ederek, "Bizim için önemli bir proje. Kütüphanede gençlerimiz hem kitap okuyabilecek hem de ders çalışma ortamı bulabilecek. Gençleri önemsiyoruz ve projelerimizi hayata geçirirken de onları düşünerek yapıyoruz. Kütüphane içerisinde bir de müzemiz olacak. Memleketimizin önemli değeri olan Kemal Sunal’ı burada yaşatacağız. Kemal Sunal isminin ilçemizde yaşaması da bizim için oldukça önemli" diye konuştu.