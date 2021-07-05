Memur maaşları ne kadar oldu? Memur maaşları Temmuz zammı sonrası "En düşük öğretmen, hemşire ve polis maaşları ne kadar?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için Ocak ayı zammı sonrası güncel memur maaşları tablosunu haberimizde derledik. Memur Maaşları Temmuz zammı tablosunu da birazdan haberimizde derleyeceğiz. İşte memur maaşları tablosu...