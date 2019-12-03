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HaberlerMerak Edilenler

Memur zammı 2020 ne kadar olacak? Memur zam oranları nedir?

Memur zammı 2020 yılı için merak konusu oldu. Kasım ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözler memur zammına çevrildi. İşte, memur ve emekli maaşları ile ilgili detaylar...

Memur zammı

Memur zammı 2020 ne kadar olacak? Şeklindeki sorular milyonlarca memur ve emekli tarafından merak konusu oldu. Kasım ayı enflasyon oranları ile birlikte Ocak ayında yapılacak zam oranın da belli ölçüde ortaya çıkmasını sağladı. Peki, 2020'de memur zammı ve emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2020 NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 4'lük normal zamma ilave olarak yüzde 0.71 oranında enflasyon farkı verilecek. TÜFE aralık ayında son 10 yılın ortalaması olan yüzde 0.33 oranında artması halinde emeklilere yüzde 6.06 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 4 zam artı yüzde 1.06 enflasyon farkı ödenecek.

Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması içinse Aralık ayında TÜFE'nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2020

En düşük memur zammı yılbaşında 193 lira olacak. Memur emeklisi ise 137 lira zam alacak. En düşük işçi emeklisi zammı 79 lira, esnaf emeklisi 96 lira, çiftçi emeklisi ise 90 lira alacak.

 

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