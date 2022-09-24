2003 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Kalan 4 ayın bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 3.83'e eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 4 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.