"MEMUR MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ 8 TEMMUZ'DA ZAMLI ÖDENECEK"

"Yılbaşında çalışanlarımızın, emeklilerimizin yeniden gözden geçireceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa onu da vereceğiz. Temmuz ayı memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini belirtmek istiyorum."

"Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyor, milletimize fayda getirecek her hususun üzerine gidiyoruz. Yeni yatırımlarla, yeni fırsatlarla, yeni finansman kaynaklarıyla istihdamı, üretimi destekliyoru, ihracatçılarımızı pazarlarını büyütme konusunda teşvik ediyoruz."

"Bize yan gelip yatmak yoktur. Dünyada başı dik gezebilmenin tek yolu budur. Türkiye'yi birilerinin peyki haline dönüştürmek, boyun büken, el açanlar için bu mücadele bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama milletimiz bizim ne yapmak istediğimizi, nereye varmak istediğimizi gayet iyi biliyor. Gayret bizden tevfik Allah'tandır."

"Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını verimli şekilde değerlendirmelerine katkı sunacağımıza inandığım iki projeyi başlatıyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir."

"Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." dedi