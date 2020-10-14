Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor. Dizinin yeni bölümleri artık Pazar akşamları yayınlanacak.

MENAJERİMİ ARA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— STAR TV (@startv) October 13, 2020

Dicle’nin istifa haberi Ego Ajans’a bomba gibi düşer. Dicle’nin hiçbir açıklama yapmadan bir anda işi bırakmak istediğini açıklaması Feris’i çok öfkelendirir ve Dicle’ye yerine birini bulmasını söyler.

Bu sırada Gökçe Bahadır’a yeni bir sinema filmi teklifi gelmiştir. Ancak çekimleri devam eden yabancı ortaklı filmin son set günleri yeni filmle çakışır. Çınar, ne yapacağını şaşırmış haldeyken yardımına Kıraç koşar. Feris ise Ahmet Rıfat Şungar’dan beklenmedik bir telefon alır; oyuncu kendini inanılmaz bir fotoğraf çekiminin ortasında bulmuştur ve nasıl kurtulacağını bilemiyordur.

Barış, Dicle’nin istifasını duyduğunda çok üzülür, Dicle gitmesin diye elinden geleni yapmaya kararlıdır. Dicle, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü sırada Mayda şoke eden bir haberle ajansa gelir.