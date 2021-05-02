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Menajerimi Ara konuklarından Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında, nereli? İşte Tuncay Akça hayatı

Türk sinema tarihinin efsane yapımlarından Hababam Sınıfı'nın "Bacaksız"ı Tuncay Akça sosyal medyanın gündeminde. Fransız dizisi Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisine konuk olan Tuncay Akça merak konusu oldu. Menajerimi Ara konuklarından Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında, nereli? İşte Tuncay Akça hayatı

Menajerimi Ara konuklarından Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında, nereli? İşte Tuncay Akça hayatı

Türkiye onu Yeşilçam'ın efsane serisi Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı "Bacaksız" rolüyle tanıdı. Menajerimi Ara dizisinin bu haftaki konuklarından biri olan Tuncay Akça araştırılıyor. Menajerimi Ara konuklarından Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça kaç yaşında, nereli? İşte Tuncay Akça hayatı

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

Tuncay Akça, 16 Aralık 1963 tarihinde Kastamonu'da dünyaya geldi. 1975 yılından beri sinemada olan oyuncu Tuncay Akça
Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lâkaplı, öğrenci rolünü üstlenmiştir. Yol Filminde Yusuf karakterini oynamıştır. 1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde manav rolünde oynamıştır.

2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.

En bilinen repliklerinden birisi "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

TUNCAY AKÇA FİLMLERİ

Babamın Ceketi (2018)

Öğrenci İşleri - Burhan Hoca (2015)

Avanak Dedektör - (2015)

Gesi Bağları - (2010)

Muhtarın Oğlu Şaban - Şaban (2008)

Kayıp Prenses - Hamdi (2008)

Elif - Mahmut (2008)

Şeker Kız Sena - Balıkçı Rıza (2007)

Kan Damlaları - (2007)

Dudaktan Kalbe - (2007)

Yalancı Yarim - Pilavcı (2006)

Tarık Ve Diğerleri - (2006)

Babba - Mafya (2006)

Arka Sokaklar - (2. Sezon ) (2007)

Aloya - Kahveci (2006)

Tatlı Bela - (2005)

Profesyonel Çaylaklar - (2005)

Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım - Muhtar (2005)

Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Bacaksız Amca (2005)

Hababam Sınıfı Askerde - Bacaksız Amca (2004)

Falımda Bir Kız Var - Aşçı (2004)

Cennet Mahallesi - Konuk Oyuncu (2004)

Bitirimler - (2004)

Parmak İzi - Ercüment (2003)

Kasabanın İncisi - Hasbi Şoför (2003)

Hababam Sınıfı Merhaba - Bacaksız Amca (2003)

Gazoz Spor - (2003)

Elveda - (2003)

Ah İpliler Vah İpsizler - (2003)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - (2002)

Kül Kedisi - (2002)

Kimse Beni Sevmiyor - (2001)

Derman Bey - Ayvaz (2001)

Tersine Dünya - (2000)

Kumar - (2000)

Hayat Bazen Tatlıdır - (2000)

Şampiyon - (1999)

Fanatik - (1999)

Duruşma - Mübaşir (1999)

Yeşil Elma - Kendisi (1998)

Ayrı Dünyalar - Manav (1998)

Eyvah Babam - (1998)

Şakir Tamkeriz - (1997)

Şaban İle Şirin - (1997)

Yanlış Masal - (1997)

Yaban Otları - (1997)

Hemşo Hasan - (1997)

Hasret Yolu - (1997)

Düşman Oluruz - Köyün Delisi (1997)

Bizim Mesele - (1997)

Özlem, Düne... Bugüne... Yarına - (1995)

Çiçek Taksi - (1995)

Çatı - (1995)

Tek Ayaklı Kuşlar - Şemsettin (1995)

Gölge Çiçeği - Tombul (1995)

Ölümüne Sevda - (1994)

Ölüm Ve Giz - Tuncay (1994)

Talihsiz Bilo - Hıdır (1994)

Kerizler İstanbul'da - (1994)

Yazlıkçılar - Haydar (1993)

Seyyar Kamil - (1992)

Pötürgeli Hasan - (1992)

Aşık Oldum - (1992)

Varyemez - Cengiz (1991)

Gizli Yüz - Can Yoldaşı (1990)

Duygu Çemberi - Bahriyeli Yusuf (1990)

Çingene - (1989)

Zehir Hafiye - Kapıcı (1989)

Bizimkiler - (1989)

Ada - İsmail (1988)

Yılmaz Güney: His Life, His Films - Kendisi (1987)

Yer Demir Gök Bakır - Memidik (1987)

Seyyar Kamil - (1987)

Selamsız Bandosu - Kasabalı (1987)

Japon İşi - Mahalleli (1987)

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes - Otopark Kahyası (1987)

Milyarder - Celal (1986)

Asiye Nasıl Kurtulur - Çirak - Araci (1986)

Adem İle Havva - (1986)

Çıplak Vatandaş - Beşiktaş Taraftarı (1985)

Tapılacak Kadın - Garip (1985)

Mavi Mavi - Takoz (1985)

Aşık Oldum - Taner (1985)

O'na Çirkin Kral Derlerdi - (1984)

Bir Yudum Sevgi - Cemal'in Kardeşi (1984)

Şaşkın Ördek - Mükremin (1983)

Şalvar Davası - Osman (1983)

Güneşin Tutulduğu Gün - Zafer (1983)

Yol - (1981)

Bebek - Apo (1979)

Gülen Gözler - Çırak Tuncay (1977)

Hababam Sınıfı Uyanıyor - Bacaksız (1976)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - Bacaksız (1975)

Bizim Aile / Merhaba (1975)

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