TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, en son Altay'da forma giyen İbrahim Alhassan Adamu'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığını bildirildi.
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