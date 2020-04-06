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İYİ Parti lideri Akşener, evdeki yardımcısının koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası kendisi ve eşi de test yaptırdı. Testler negatif çıktı. Akşener ve eşi 5 gün sonra tekrar test yaptıracak.

Akşener'in yaklaşık 20 yıldır evinde çalışan yardımcısının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yardımcısının boğaz ağrısı ve halsizlik şikayeti üzerine koronavirüs testi yaptırıldı. Test negatif çıkarken, çalışan kendi evinde karantina altına girdi. Daha sonra yapılan ikinci testin pozitif çıkması üzerine tedaviye başlandı. Çalışanın ciddi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi.

AKŞENER VE EŞİ DE TEST YAPTIRDI

Evdeki çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener de koronavirüs testi yaptırdı. Ailenin test sonuçları negatif çıkarken, 5 gün sonra tekrar test yaptıracakları öğrenildi.

Akşener'in ev işlerini kendisi yaptığı, eve misafir almadığı ve torunuyla görüntülü görüşme yaptığı da öğrenildi.