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        Haberler Gündem Politika Meral Danış Beştaş: Oy hesabı yapacak olursak, borçlu çıkarlar

        Meral Danış Beştaş: Oy hesabı yapacak olursak, borçlu çıkarlar

        DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş, CHP lideri Özgür Özel'in Bize kazandırmak değil, kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözleri için, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:59
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        Beştaş: Oy hesabı yapacak olursak, borçlu çıkarlar
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        DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine ilişkin, "Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar" dedi.

        DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, bir TV kanalına yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuştu.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, DEM Parti'nin yer seçim stratejisi ile ilgili "Bize kazandırmak değil, kaybettirmek üzerine bir strateji izliyorlar" sözlerine Meral Danış Beştaş yanıt verdi.

        Beştaş, "Sanki biz mecburmuşuz gibi, bir borcumuz varmış gibi, onların da alacağı varmış gibi konuşuyorlar. Oraya geleceksek eğer bizim CHP'den alacağımız var. 2019'da verdiğimiz destek ortada. Daha dün ya, 14-28 Mayıs var ortada. 14-28 Mayıs'tan dolayı biz Hakkari'de yüzde 72 oy verdirmişiz. Hakkari, İzmir'i geçmiş, Diyarbakır CHP'nin kalelerini geçmiş. Bu konuda hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz. Buna izin vermeyiz, yanıtı veririz yani" dedi.

        DEM Partili Beştaş, konuşmasının devamında, "Kimseye borçlu değiliz biz. Ancak ve ancak alacaklı olabiliriz biz. Bugün o hesabı yapacak olursak onlar borçlu çıkarlar. Bu nedenle Gökhan Günaydın'ın da, Özgür Özel'in de bu açıklamalarını bir daha düşünmelerini öneririm. Biz hiyerarşik olarak onların altı üstü değiliz. Kendimizi öyle görmeyiz, onlar da parti, biz de partiyiz" ifadelerini kullandı.

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