Meraya yıldırım düştü! 10 büyükbaş öldü
Kars'ta şiddetli sağanak etkili oldu. 15 dakika süren yağış sırasında bir meradaki sürüye yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle 10 büyükbaş hayvan öldü
Sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Kars'ta, merada otlatılan sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü, 10 büyükbaş öldü.
DHA'nın haberine göre Kars’a bağlı Çorak köyüne ait merada otlatılan büyükbaşların üzerine yıldırım düştü, sürüdeki 10 boğa öldü.
TRAFİK DE MEYDANA GELDİ
Meraya gelen hayvan sahipleri, yetkililerden zararlarının giderilmesi için yardım istedi. Gök gürültülü sağanağın etkili olduğu Selim ilçesinde de otlaktan dönen büyükbaş sürüsü çıktığı kara yolunda ulaşımı aksattı.
Sağanak yağış ve şiddetli rüzgarda hayvanlar ilerlemede zorlandı. Hayvanların yol ortasında kalmaları sebebiyle araç kuyrukları oluştu. 15 dakika süren sağanağın etkisinin geçmesiyle çoban sürüyü hareket ettirebildi, trafik normal akışına döndü.