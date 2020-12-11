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Mercan Resifi nasıl yapılır? MasterChef Mercan Resifi tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'de dün akşam bireysel dokunulmazlık oyununda Somer şefin imza tabağı Mercan Resifi adlı yemeğin yapılması istendi. Bu özel tarifi evlerinde denemek isteyen izleyiciler Mercan Resifi nasıl yapılır araştırmaya başladı. Peki Mercan Resifi nasıl yapılır? MasterChef Mercan Resifi tarifi ve malzemeleri

Mercan Resifi nasıl yapılır? MasterChef Mercan Resifi tarifi ve malzemeleri

MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlık oyununda Somer şefin özel tarifi yapılması istendi. Oyunda önce Somer şef, Mercan Resifi adını verdiği imza tabağına dair tüm detayları yarışmacılara anlattı. Peki Mercan Resifi nasıl yapılır? MasterChef Mercan Resifi tarifi ve malzemeleri

MERCAN RESİFİ TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Malzemeler
Nane köpüğü;
Taze nane
Yumurta beyazı
Buz
Tuz

1 mayonez tenceresinde çırpıcı yardımı ile yumurta beyazını köpürtün. Taze naneleri 15 saniye haşlayıp ardından buzlu suda soğutunuz. Soğuttuğunuz naneleri birazcık su ile el blenderında sıvı hale getiriniz. Kabartığımız yumurta beyazı ile harmanlayıp üzerinde kalan köpüğü kullanabilirsiniz.

Pancar tuile:
pancar
Ayçiçek yağı
Un

Soyacak yardımı ile bir bütün pancarı soyunuz Ve küp küp doğrayıp 15 dakika kaynar suda haşlayınız. Pancarları haşladığımız kırmızı sudan 120 ml. Mayonez tenceresine alınız. 100 ml. Ayçiçek yağı ekleyiniz. Son olarak 20 gr. un ekleyerek güzelce harmanlayınız. Yaptığımız karışımı teflon tavada yaklaşık 4 dakika yüksek ateşte pişiriniz.

Pancar havyarı:
Jelatin
Haşlanmış pancar suyu
Ayçiçek yağı

Ayçiçek yağını yaklaşık 15 dakika kadar buzlukta bekletiniz. Haşlanmış pancar suyuna 3 yaprak jelatin ekleyin. Bu karışımı şırıngaya alınız. Ardından soğutmuş olduğunuz ayçiçek yağına şırınga yardımı ile tane tane damlatınız.

Bezelye püresi:
Patates
Dondurulmuş bezelye
Soğan
Hindistan cevizi sütü
Tuz
Karabiber
Tereyağ

Patates ve soğanları ince ince doğrayın. Tuzlu suda bezelye ile 10 dakika haşlayın. Ardından haşladığınız sebzeleri miksere alın yüksek devirde çekerken hindistan cevizi sütü ve kıvam vermesi için birazcık soğuk tere yağı ekleyin.

Fırın rezene:
Zeytin yağı
Rezene kökü
Sarımsak
Tuz

Bütün rezene kökünü tuz zeytin yapı ve sarımsak ile harmanlayın. Önce fırın kağıdı üstüne alüminyum kaplayıp 30 dakika fırında pişirin.

Kurulmuş sucuk:
Sucuk

İnce dilimlediğiniz sucukları 120 derece ayarlanmış fırında 30 dakika kurutunuz.


Yaptığımız ürünleri tabak prezantasyonuna dikkat ederek tabaklayınız.
-Afiyet olsun

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