Mercek ameliyatı minik Kübra'yı gözünden etti

Hatay'da 5 kardeşin en küçüğü olan Hüseyin ve Sunay İkiz çiftinin çocukları 3 yaşındaki Saadet Kübra, geçen yıl Hatay'daki özel bir hastanede katarakt ameliyatı oldu. Bu ameliyatın ardından ameliyatı gerçekleştiren doktor iddiaya göre, "3 yaşında bana getirin göz merceğini takacağım" dedi.
"DOKTOR 'YAPACAK BİR ŞEY YOK' DEDİ"
Yaşadıklarını baba Hüseyin İkiz şöyle anlattı: "Kızımın 16 Mayıs'ta ameliyatı gerçekleşti. Bir gün sonra da taburcu oldu. Evimize geldik ancak ertesi gün kızımın gözü şişti. Ameliyatın üzerinden iki gün geçmişti ki tekrar hastaneye gittik. Ameliyatı yapan doktor bize, 'Yapacak bir şey yok' dedi. Ben de, 'Nasıl yapacak bir şey olmaz. Hastaneye yatırın kızımın tedavisini tamamlayın' dedim. Ancak doktoru, 'Burası özel hastane, çok paranız gider altından kalkamazsın' cevabını verdi.
"KIZIM HASTANE HASTANE DOLAŞTI"
Kızımı önce Hatay Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Araştırma Hastanesi de bizi Gaziantep'e sevk etti. Gaziantep'te kızımın gözüne bakan profesör doktor, 'Yapacak bir şey yok, alın kızınızı götürün' dedi. Son olarak tekrar Hatay Araştırma'ya götürüp yatırdık. Yaşadığımız mağduriyeti anlatamam. Ben şoförlükle geçimimizi sağlıyordum. Kızımın bu durumundan sonra çalışamaz oldum. Dünyamız karardı. Eşim kanser hastası ve kızımızın yaşadıklarını gördükçe perişan oldu. Sağlığı daha da kötüye gitti. Bir beyin ameliyatı geçirdi."
"KIZIMIN HAKKINI ARAYACAĞIM"
Yaşadıkları mağduriyetin ardından hukuki yollara başvuracağını anlatan baba İkiz, "Kızımın resmen geleceğini kararttılar. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden yardım istiyorum. Kendinizi ne olur benim yerime koyun. Çocuğumu gördükçe içim parçalanıyor. Parmak kadar çocuğun ne günahı vardı" dedi.
"DOKTOR OLARAK BEN MÜSTERİHİM"
Saadet Kübra'nın göz ameliyatını gerçekleştiren özel hastaneden Op. Dr. Okan Okay ise HABERTÜRK'e iddialarla ilgili şöyle konuştu: "Çocuğun bebekken katarakt ameliyatını yaptım. Bu ameliyatın ardından iki yıl çocuğun gözüne mercek koyamazsınız. İki yılın ardından bize geldiler ve ameliyatı gerçekleştirdim. Çok başarılı, tertemiz bir ameliyat oldu. Buradan da gayet iyi durumda ayrıldı.
'Neden böyle bir durum yaşandı?' sorusunun yanıtı bence operasyon sonrası hijyen ve bakım. Binde 2 oranında maalesef böyle sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bugüne kadar 10 binin üzerinde göz ameliyatı gerçekleştirdim. Olayın bu aşamaya gelmesine bir doktor, bir insan olarak çok üzüldüm. Ancak evde gereken hijyenin sağlanmadığını, çocuğun gözünün mikrop kaptığını düşünüyorum."
"TÜRKİYE'DE BENZER 8-9 VAKA YAŞANMIŞTI"
Tıbben yapılması gereken her şeyin yapıldığını vurgulayan Dr. Okay, "Yaşanan olay yargıya yansıdı. Bilirkişi tarafından incelenmesi durumunda hatamın olmadığının, enfeksiyon sonucu durumun yaşandığının ortaya çıkacağını umuyorum. Türkiye'de bu olay benzeri 8-9 vaka yaşanmıştı. Ancak şunu da belirtmem gerekir ki, ailenin avukatının iddia ettiği gibi zorla bir ameliyat kesinlikle söz konusu olmadı. Bir doktor olarak gerçekten üzüldüm" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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