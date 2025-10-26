Merdan Yanardağ’ın ifadesi ortaya çıktı

İBB’ye yönelik yürütülen “Yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu “casusluk” soruşturmasında Merdan Yanardağ’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

“SEÇİM DÖNEMİ TANIŞTIK, SEÇİM SOHBETLERİ YAPTIK”

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Merdan Yanardağ savcılık ifadesinde Hüseyin Gün’ün manevi annem diye bahsettiği Seher Alaçam aracılığıyla tanıştığını söyleyerek, “Kendisi ile Seher Alaçam’ın Yeniköy'deki evine ziyaret etmeye gittiğim zamanlarda görüşürdüm. Tahmini 5-7 kez bu şekilde görüşmüşümdür. Seher Hanımın ölümü üzerine başsağlığı dilemek amacıyla yine Seher Hanımın Yeniköy'deki evinde kendisini görmüştüm. Bu görüşmelerde kendisi ile siyasi gündeme dair konuşmalar yapıyorduk. Siyasi konulara herkes gibi ilgiliydi. Tanışmış olduğumuz dönem 2022- 2023 yılları olduğu için genellikle 2023 seçimleri ile alakalı konuşuyorduk” dedi.

REKLAM

ELDEN GELEN YARDIM MUHASEBEDE KAYDA GEÇER”

Hüseyin Gün’ü manevi değil, öz oğul zannediyordum diyen Yanardağ, “Görüşmelerimizde Hüseyin'in Seher Hanımın manevi oğlu olduğunu bilmiyordum, öz oğlu olduğunu biliyordum. Hatta kendisini "Hüseyin Gün Alaçam" olarak iki isimli biliyordum. Bu yüzden Gün’ün soyadı olduğunu mevcut soruşturma kapsamındaki ifademde bana söylenilmesi üzerine öğrendim. Hüseyin ve Seher hanım aynı evde yaşamaktaydı. Benim görüşmelerimde Hüseyin Seher hanıma "momy" şeklinde hitap ederdi. Öz annesi olduğunu düşünmem çok normaldi. Seher Hanım hayattayken Tele 1 kanalına kurumsal olarak yardım amacıyla elden maddi yardımda bulunduğu doğrudur diyen Merdan Yanardağ, “Bu yardımlar da küçük miktardadır. Bu yardımlar muhasebeleştirilip kayıtlara geçer. Anormal bir durum yoktur” ifadelerini kullandı.

“HÜSEYİN GÜN’DEN PARA ALMADIM, SİYASİ CASUSLUK YAPTIĞINI BİLMİYORDUM” Hüseyin Gün’ün “Merdan Yanardağ’a 2 bin 3 bin dolar maddi yardımda bulunurdum” ifadesi sorulan Merdan Yanardağ, “Bahse konu beyanı kabul etmiyorum. Hüseyin Gün'den bu güne kadar hiçbir ad altında para almadım. Ya ben yanlış hatırlıyorum ya da kendisi yanlış hatırlıyor. Annesi olarak gördüğü Seher Hanımın küçük maddi yardımları olurdu. İfadesinde bahsettiği faaliyetleri ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Necati Özkan ile alakası nedir bilmiyorum. Görüşmelerinde Necati Özkan’dan bahsettiği hiç olmamıştır. Siyasi espiyonaj faaliyeti yürüttüğü ile ilgili hiçbir izlenimim olmadı. Bu konuda hiç şüphelenmedim. Söylemleri de doğal ve diğer izleyicilere benzer tepkileri içeriyordu” dedi. “BİR ÇOK İZLEYİCİ BANA BÖYLE MESAJ YAZAR” CHP Genel Başkanı iken Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tele1 Özel yayınına katıldığı programla ilgili yaptıkları yazışmalarda Hüseyin Gün’den sorduğu sorular için talimat alıp almadığı sorulan Merdan Yanardağ, “Kendisi ile olan yazışmalarım normal bir izleyici ile olan aramdaki sıradan bir yazışmadır. Bu şekilde birçok izleyici bana tepkilerini ve önerilerini ifade eder” şeklinde konuştu.