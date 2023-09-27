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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da merdiven altı peynir işletmesine baskın yapıldı, 200 kilo peynir yakalandı!

        Merdiven altı üretilen 200 kilo peynir ile 10 kilo kaymak imha edildi

        Gıda sahtekarları merdiven altında peynir ve kaymak üretirken yakayı ele verdi. Bursa'da yapılan baskında ele geçirilen 200 kilo peynir ile 10 kilo kaymak imha edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 27.09.2023 - 12:50
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        Bursa'da zabıta ekiplerinin, merdiven altı işletmeye düzenlediği baskında, sağlıksız koşullarda depolanarak piyasaya sürülmeye hazırlanan, 200 kilo peynir ve 10 kilo kaymak imha edildi.

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        DHA'nın haberine göre Suriye uyruklu işletme sahibine 19 bin 295 TL ceza kesildi.

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        Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Çıkmazı Sokak’taki, Suriye uyruklu kişiye ait ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi.

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        ÜRÜNLERİN YERDE OLDUĞU GÖRÜLDÜ

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskında, ruhsatsız iş yerinde, merdiven altı süt ve süt ürünleri üretimi yapıldığı tespit edildi.

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        Yapılan incelemede, yapım aşamasında olan ve piyasa sürülmeye hazır, peynir ve kaymak bulundu.

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        Hijyen kurallarına uyulmaksızın, sağlıksız koşullarda üretilen bazı ürünlerin ise yerlerde olduğu görüldü.

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        Denetimler sonucunda, belediye temizlik ekiplerince toplanan 200 kilo peynir ve 10 kilo kaymağa imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahibine ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle belediye tarafından bin 295 TL, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce 18 bin TL olmak üzere, toplam 19 bin 295 TL idari para cezası uygulandı.

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        İş yeri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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        #haberler
        #Bursa
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