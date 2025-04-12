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        Haberler Objektife Takılanlar Meriç Aral: Henüz isim düşünmedik - Magazin haberleri

        Meriç Aral: Henüz isim düşünmedik

        Annelik heyecanı yaşayan Meriç Aral, hamilelik süreci hakkında; "Her şey yolunda derken, eşi Serkan Keskin ile henüz bir isim düşünmediklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:04
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        "Henüz isim düşünmedik"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Meriç Aral, Bebek'teki bir pilates stüdyosundan çıkarken görüntülendi.

        Geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu açıklayan ve erkek bebek bekleyen Meriç Aral, basın mensupları ile sohbet etti. Aral, hamilelik süreci hakkında; "Her şey yolunda, herkes gibi sağlıklı bir süreç geçirmeye çalışıyorum. Çok yoruldum, beni lütfen yormayın, nefes nefese kaldım" dedi.

        Meriç Aral ile Serkan Keskin, geçtiğimiz yıl eylül ayında evlenmişti.

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        Çocuklarına henüz bir isim düşünmediklerini dile getiren Meriç Aral; "Aşermelerim yavaş yavaş başladı ama lütfen daha sonra konuşalım yoruldum biraz" diyerek kahve içmek için bir kafeye oturdu.

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        #Meriç Aral
        #Serkan Keskin
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