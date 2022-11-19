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Meriç Nehri'nden köpüklenme iddiaları üzerine numune alındı

Edirne'deki Meriç Nehri'nin bazı bölümlerinde köpüklenme görüldüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi

Meriç Nehri'nden köpüklenme iddiaları üzerine numune alındı
Köpüklenme iddiaları harekete geçirdi
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AA

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehrinin bazı bölümlerinde köpüklenme görüldüğü iddiası üzerine sudan numune aldı.

Ekipler, köpüklenme ve kirlilik iddiaları üzerine nehirde inceleme yaptı.


Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsünün çevresinde inceleme yapan ekipler, sudan numune aldı. Olası bir kirliliğin kaynağını tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Ekipler, incelemelerinde köpüklenmeye rastlamadı.

Nehrin su akışının yavaşladığı kıyı kesimlerinin bazı bölgelerinde yosun birikintisi ve plastik atıklar gözlendi.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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