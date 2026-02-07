Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Meriç Nehri'nin taştığı köyde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Meriç Nehri'nin taştığı köyde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Edirne'de Meriç Nehri'nin taşmasıyla Elçili köyündeki araziler su altında kaldı. Seddede mahsur kalan kepçe operatörü ve kamyon şoförü AFAD botuyla kurtarıldı, sağlık durumları iyi. Nehrin debisi 1119'dan 1257 m³/s'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 23:24 Güncelleme: 07.02.2026 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması nedeniyle seddede mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı.

        Meriç Nehri'nin debisinin artması nedeniyle Elçili köyünde tarım arazileri su altında kaldı.

        Bölgede su pompası inşaatında çalışan bir kepçe operatörü ve kamyon şoförü taşkın koruyucu seddelerde mahsur kaldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

        AFAD ekipleri botla mahsur kalan işçilerin bulunduğu alana gitti.

        Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan bulundukları yerden karaya çıkarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

        Bu arada nehrin debisindeki artış devam ediyor.

        Sabah saatlerinde 1119 metreküp/saniye olan debi son ölçümlerde 1257 metreküp/saniyeye yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü

        Sakarya'da emekli polis önce eşini, sonra emlakçıyı öldürdü

        #Meriç Nehri
        #haberler
        #ömer faruk balakan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Ürdün Kralı 2. Abdullah, İstanbul'da
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        Tedesco HT Spor'a konuştu: Herkesi yenme potansiyelimiz var!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!