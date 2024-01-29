Merih Demiral Milan yolunda

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Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Milan, sakatlıklar yüzünden savunma hattında sıkıntı çekiyor. Sezon başından beri kalesini gole kapamakta zorlanan Milano ekibinin fileleri tam 25 kez havalandı. Milan böylece İtalya liginin ilk 10 sırasındaki takımlar arasında en çok gol yiyen 3 ekipten biri oldu.