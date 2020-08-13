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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Milli takım futbolcusu Merih Demiral, ligin bitimi ile soluğu İstanbul'da aldı. Serie A liginde şampiyonluk yaşamasıyla bu alanda tek Türk olan Demiral, Yeniköy'de bulunan bir restorana gitti.

Mekanda arkadaşları ile kebap giyen milli yıldız, çıkışta fotoğraflarının çekilmesi ile utangaç tavırlar sergiledi. Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Melih Demiral, "Türkiye'yi çok özledim, arkadaşlarım ile biraz vakit geçirdim" dedi.

Şampiyonluğunu tebrik eden gazetecilere teşekkür eden Merih Demiral'a dünyaca ünlü takım arkadaşı Ronaldo'yla Türkiye'ye gönderdiği selam hatırlatıldı. Genç futbolcu, konuyla ilgili "Evet, çok güzeldi. Beni de mutlu etti" ifadelerini kullandı.