Merih Demiral ve eşi umreye gitti! Ünlü çiftin pozları sosyal medyada gündem oldu!

Merih Demiral ve eşi umreye gitti! Ünlü çiftin pozları sosyal medyada gündem oldu!

Milli maçlar nedeniyle ara verilen tatilde eşi ve çocuğuyla birlikte Suudi Arabistan 'ın Mekke kentine giderek umre ibadetini gerçekleştiren Merih Demiral’ın eşi ve oğluyla verdiği pozlarına beğeni yağdı.

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Kendisinden 8 yaş büyük İsviçreli model Heidi Lushtaku ile 2021 yılında evlenen Merih Demiral'ın bu evliliğinden bir de erkek evladı oldu.