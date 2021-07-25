Almanya'da Covid-19 artışı alarmı 0:00 / 0:00

Reuters

Vakalarının yükseleceğine ilişkin endişesini dile getiren Müsteşar Braun, birçok işletme için bu artışın büyük sorunlara yol açabileceğinden korktuğunu aktardı.

Almanya’da iki aydan fazla süren istikrarlı düşüşün ardından daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantının yayılması nedeniyle Avrupa’nın en büyük ekonomisinde temmuz ayının başından bu yana vakalar artıyor.

Merkel’in Başbakanlık Müsteşarı Braun, vakaların nüfusun neredeyse yarısının tamamen aşılanmış olmasına rağmen her hafta yüzde 60 arttığını söyledi.

"Delta varyantı bu hızla yayılmaya devam ederse ve buna çok yüksek bir aşılama oranı veya davranış değişikliği ile karşı koymazsak sadece dokuz haftada 850 insidansa sahip oluruz. Bu, günde 100,000 yeni enfeksiyona eşit olur." diyerek birçok insanın karantinaya alınması gerekeceğini ve etkinin çok büyük olacağını da sözlerine ekledi.

Özellikle fabrikalarda iş süreçleri üzerinde etkisinin fazla olacağını söyleyen Braun, bunu İngiltere’de zaten görüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Robert Koch Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, pazar günü yaptığı açıklamada, vaka sayısının son günde 1,387 artarak 3,76 milyona yükseldiğini ve 7 günlük insidansın 100,000 kişide 13,8'e çıktığını söyledi.

Braun, Almanları aşı olmaya çağırdı. Almanya'nın 83 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı ilk aşıyı oldu ve yaklaşık yüzde 48'i tam olarak aşılandı.

İnsanları aşı yaptırmaya zorlamayacağını açıkça belirtirken Braun, reddedenlerin bazı kısıtlamalarla yüzleşmek zorunda kalacağını söyledi. Aşılanmamış kişilerin restoran,sinema ve stadyuma gitmek gibi bazı kültürel ve spor aktivitelerinden mahrum kalabileceğini bildirdi.

Almanya'da 91, 524 kişi Covid-19’dan dolayı hayatını kaybetti.