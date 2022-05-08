PPK metninde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. TCMB bu doğrultuda "Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir." denildi.