Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Son olarak yurt içi piyasalara yön verecek olan PPK toplantısının gelecek hafta gerçekleşeceği bildirilmişti. Vatandaşlar 'Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı 18 Mart Perşembe günü yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin perşembe günkü toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 18'e yükselteceğini tahmin ediyor.
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