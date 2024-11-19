Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı faiz toplantısı için bekleyiş başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Altın, döviz ve mevduat faizi yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz konusunda nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olur?" İşte 2024 Kasım ayı TCMB faiz toplantısı tarihi...
Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu, kasım ayı faiz kararını belirtilen tarihte kamuoyunun bilgisine sunacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu hatırlanacağı gibi ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Kasım TCMB faiz kararı ne olur, faizler düşer mi? İşte detaylar...
TCMB KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım 2024 Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılıyor.
MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.