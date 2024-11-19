Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu, kasım ayı faiz kararını belirtilen tarihte kamuoyunun bilgisine sunacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu hatırlanacağı gibi ekim ayında gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Kasım TCMB faiz kararı ne olur, faizler düşer mi? İşte detaylar...