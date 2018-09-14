Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti
Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırdı ve yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltti. Böylece Türkiye'de politika faizi Şubat 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Bakan Albayrak, Merkez Bankası'nın bu kararının ardından bağımsızlık tartışmasının kapandığını söyledi.
14.09.2018 - 09:32 | Güncelleme:
Merkez Bankası politika faizi olan bir haftalık repo faizini 625 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıktı.
Merkez Bankası'nın güçlü faiz artırımının ardından Dolar/TL kuru ilk tepki olarak 6 seviyesine kadar geriledi.
Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklamasında ise "Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir" deniyor ve "Fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer alıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bu kararın ardından bağımsızlık tartışmasının kapandığını söyledi.
Ağustos ayında enflasyon yüzde 17,90'a kadar yükselmiş ve 14 yılın en yükseğini görmüştü.
Böylece Merkez Bankası'nın politika faizi Şubat 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
Merkez Bankası açıklamasının öne çıkan diğer noktaları ise şöyle:
Dış talep gücünü korumakla birlikte iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır.
Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir.
İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
Merkez Bankası ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırmaya da gidilebileceğini ifade etti.
Para politikasında sadeleşme adımı
Merkez Bankası bugünkü kararıyla piyasa fonlama yöntemlerini de güncelledi. Bir süredir politika faizi olan bir haftalık repo faizi üzerinden fonlama yapılmıyordu. Merkez Bankası piyasa yapıcı bankaları gecelik piyasaya yönlendiriyordu.
Bugünkü kararla birlikte ise piyasa fonlamasının yeniden haftalık repo faizi üzerinden yüzde 24 ile yapılacağı açıklandı.
Bu adım, Merkez Bankası'nın para politikasını sadeleştirme stratejisiyle de örtüşüyor.
Bundan sonra "faiz koridoru" olarak adlandırılan ve gecelik borç verme ve gecelik borçlanma faizleri arasında dalgalanan günlük borçlanma maliyetleri yerine tek bir faiz oranı geçerli olacak.
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Erdoğan: Bu yüksek faizleri düşürelim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından birkaç saat önce yaptığı konuşmada faiz seviyelerinin yüksek olduğunu ifade etmiş ve "Bu yüksek faizleri düşürelim" demişti.
Erdoğan faizin enflasyonun bir sonucu olduğu fikrine karşı görüşünü bir kez daha dile getirmiş ve Merkez Bankası'nı da eleştirerek "Enflasyon sebeptir, faiz neticedir diyorsan bu işi bilmiyorsun arkadaş. Faizin oranını sen tespit edersin, enflasyon o akışta kendi oluşur. Enflasyon oranını bankalar belirler mi, soruyorum? Merkez Bankası'nın bugüne kadar enflasyon oranlarını tutturduğunu hiç görmedim. Tahminler tutmadığı için bakarsınız enflasyon oranlarını yeniden revize edersin, 16 yıldır bu işin içindeyiz" diye konuşmuştu.
Albayrak: Bağımsızlık tartışması kapandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın son kararının ardından bağımsızlık tartışmasının kapandığını söyledi.
TRT Haber'e göre ekonomiye ilişkin orta vadeli programın 20 Eylül'de açıklanacağını belirten Albayrak, Ekim'den itibaren enflasyonda dengelenme sağlanacağını da kaydetti.
Albayrak, "Spekülatif girişimleri denetleyeceğiz" ifadesini de kullandı.
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Merkez Bankası politika faizini 625 baz puan artırarak %24'e yükseltti/merkez-bankasi-politika-faizini-625-baz-puan-artirarak-24-e-yukseltti-21408372140837
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