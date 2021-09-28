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Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), son raporunda TCMB’nin yıl sonuna kadar faiz oranını 150 baz puan daha indirmesinin beklendiğini belirtti.

Kuruluş Türkiye'de artan enflasyona rağmen büyümenin öncelik olmaya devam ettiğinin altını çizdi. Merkez Bankası'nın 2023'e giderken genişlemeci para politikasını koruyacağını, bunun da kredi eğilimini 2022 yılında pozitife çevirebileceğiniz kaydetti.

TCMB’nin Eylül ayı faiz indiriminin 100 baz puanla kendilerinin 50 baz puan olan tahminlerini aştığını da belirten IIF, Kasım-Aralık aylarında baz etkisinin enflasyonda yavaşlamayı desteklemesi ile bankanın yılın kalan kısmında 150 baz puan daha faiz indireceğini öngördü. Faiz indirimlerinin bankaların kredi faizlerini düşürmesini destek olacağını, bu doğrultuda 2022 yılında kredi talebinin artabileceğini belirtti.

ENFLASYON EYLÜLDE ZİRVE YAPACAK

Raporda 2021 yılında Türkiye'de yüzde 9, 2022 yılında ise yüzde 4 büyüme öngörüldü. İç talebin gelecek yıl reel GSYH büyümesine 2.9 puanlık katkı yapacağı tahmininde bulunuldu. Değerlendirmede TCMB faiz indiriminin gelecek aylarda Türk Lirası’nda muhtemelen daha fazla zayıflamaya neden olacağı da ifade edildi. Enflasyonun Eylül ayında yüzde 20 seviyesinde zirve yapmasının ardından 2021 sonunda yüzde 17'ye, 2022 sonunda ise yüzde 14'e ineceği tahmini yapıldı

Cari işlemler açığının GSYH’ya oranının 2021 sonunda yüzde 3.1, 2022 sonunda ise yüzde 2.8 olmasının beklendiğini aktardı.