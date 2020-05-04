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Mermili tehdide suç duyurusu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte partinin önde gelen isimlerine ve HDP Genel Merkezi'ne mermi fotoğrafıyla ölüm tehdidinde bulunan Mehmet Emin Göç hakkında AK Parti kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlattı, CHP de suç duyurusunda bulundu

Mehmet Emin Göç
HABERTURK.COM

AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç, Twitter hesabında ölüm tehdidinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ve HDP Genel Merkezi'ni etiketleyen Göç, bir kavanoz mermi fotoğrafı paylaşarak "Reis'e bir şey olur ya da darbe olursa önce sizi öldürürüm" dedi.

AK PARTİ DİSİPLİNE SEVK ETTİ

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı, Twitter'dan bir açıklama yaparak Göç'ün parti üyesi olduğu ancak bir unvanı ya da görevi bulunmadığını bildirdi. Açıklamada "Şahsın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı sebebi ile hakkında partimiz yetkili organlarınca parti üyeliğinden kesin ihraç istemli olarak disiplin süreci başlatılmıştır. Şahsın kişisel olarak yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının partimiz ile herhangi bir ilgisi olmayıp, söz konusu paylaşımın, her zaman ve her alanda hukuk kuralları içerisinde hareket eden ve demokrasiden yana olan partimiz tarafından da kabul edilmesi mümkün değildir" denildi.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Mehmet Emin Göç (ve aynı zamanda onu azmettirenler) hakkında; 1- Silahla Tehdit, 2- Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından hazırladığımız şikayet dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduk. Densizliğin hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.

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