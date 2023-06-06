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Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Mersin'de tedavileri tamamlanan 2 yeşil deniz kaplumbağası mavi sularla buluşturuldu

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  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

    Bir süre önce zayıf düştükleri için Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'ne getirilen chelonia mydas cinsi 2 kaplumbağanın bakımları tamamlandı.
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

    Tedavileri sonrası marka takılan kaplumbağalar, Millet Bahçesi'nin sahil etabında düzenlenen etkinlikte denize bırakıldı.
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Mersin Valiliği, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesinin desteğiyle, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen etkinliğe, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar da katıldı.
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

    Çocuklar, canlıların suyla buluşmasını ilgiyle izledi. Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan illerin başında geldiğini söyledi.
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

    Kentteki 5 noktada üreme alanı olduğunu belirten Pehlivan, canlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çevrenin korunması gerektiğini kaydetti.
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

    Programa, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın da katıldı.

     
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
  • Mersin'de 2 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

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