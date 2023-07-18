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        Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 20:10
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        Mersin'deki orman yangını kontrol altında
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        Kavakoluğu Mahallesi'nde 16 Temmuz'da çıkan ve 3 mahalleye daha sıçradıktan sonra dün kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde henüz belirlenemeyen nedenle yeniden dumanlar yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 16 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Korucuk, Çavuşlar ve Tepe mahallelerine yayılmıştı. Alevler nedeniyle Kavakoluğu Mahallesi'ndeki 5 ev yanmış, 4 mahalledeki 373 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün kontrol altına alınmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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