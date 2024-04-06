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        Haberler Gündem Mersin'de devrilerek yanan TIR'ın sürücüsü yaralandı

        Mersin'de devrilerek yanan TIR'ın sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 21:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 21:47
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        Yanan TIR'ın sürücüsü yaralandı
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        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde H.O. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

        İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü tır kullanılamaz hale geldi.

        Yaralanan H.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Haberin görselleri İHA tarafında servis edilmiştir

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