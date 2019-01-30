Sürücüler geri döndü

Alınan bilgiye göre, Mut ilçesinin Pamuklu ve Dere mahallelerindeki karayolunda heyelan meydana geldi.



İHA'nın haberine göre, heyelan nedeniyle yol kullanılamaz hale gelirken, sürücüler de yolun heyelandan dolayı trafiğe kapanmasının ardından geri dönmek zorunda kaldı.



Dere Mahallesi Muhtarı Ali Arpaç, “Aşırı yağışlardan dolayı Pamuklu ve Dere mahalleleri yolunda heyelan meydana geldi. Şu an yol trafiğe tamamen kapandı. Özellikle okulların açılmasıyla öğrenci servis araçları bu yolu kullanamayacak. Karayolları yolun yapımının uzun süreceğini, ayrı bir yönden yol açılabileceğini söyledi" dedi.