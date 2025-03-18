Mersin'de horoz dövüşü cezası: 74 bin lira

Mersin'de horoz dövüşüne 74 bin lira ceza
Mersin'de horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen iş yerindeki 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesinde denetim yaptı.
Denetimde bir işletmede dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadığı tespit edilen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.
İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereği işlem yapan ekipler, 7 horozu koruma altına aldı.