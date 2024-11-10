Mersin'de kaldırımda yürürken otomobil çarpan kadın can verdi

Mersin'deki kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi D-400 Karayolunda meydana geldi. E.Ç. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Emel Özdemir'e, ardından da çöp konteynerlerine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Özdemir'in cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.