Haberler Yaşam Mersin'de sahildeki kum zambakları koruma altına alındı

Mersin'de sahildeki kum zambakları koruma altına alındı Mersin'in Erdemli ilçesi sahilindeki kum zambakları, kreş öğrencileri ve belediye ekipleri tarafından konulan uyarı levhaları ve şeritlerle korunuyor Anadolu Ajansı Giriş: 05.10.2023 - 16:41 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:41 facebook

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Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Talat Göktepe Tabiat Parkı Sahili'nde bulunan kum zambaklarının korunması için Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan Kreşi öğrencileri ile belediye ekipleri bir araya geldi.

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Çocuklar ile ekipler, sahilde çiçek açan kum zambaklarının etrafına şerit çekti, çevresine de uyarı levhaları dikti. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mersin'in iklimi, denizi, doğası ve endemik bitkileriyle mükemmel konuma sahip olduğunu ifade etti.