Mersin'de sokakta oynayan çocuk pompalı tüfekle yaralandı

AA

İddiaya göre, Bahçe Mahallesi 0530 Sokak'a otomobille gelen A.K, K.K, P.K. ve İ.K, husumetli olduğu ailenin sokakta oynayan 13 yaşındaki oğlu İbrahim K'yi pompalı tüfekle ayağından yaraladıktan sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, A.K, K.K, P.K. ve İ.K'yi saklandıkları Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden P.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.