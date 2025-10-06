Habertürk
        Mersin'de takside ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Mersin'de takside sentetik hap ele geçirildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde 4 bin 127 sentetik ecza hapı ele geçirilen taksideki 1 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:51 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:51
        Mersin'in Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli S.K.'nin (31) bindiği taksi durduruldu.

        4 BİN 127 SENTETİK HAP

        Araçtaki incelemede 4 bin 127 sentetik ecza hap bulan ekipler, S.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanımı" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        #mersin haberleri
        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
