        Mersin'de tarım arazileri su altında kaldı | Son dakika haberleri

        Mersin'de sağanağın ardından tarım arazileri su altında kaldı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde dün etkili olan sağanak nedeniyle su altında kalan tarım arazileri dronla görüntülendi. Egemen Mahallesi Muhtarı Egemen Koyuncu, ilgili kurumlardan yardım beklediklerini anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah başlayan sağanağın ardından Akarsu, Kelahmet, Halitağa ve Egemen Mahallelerindeki bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

        Yağış nedeniyle nektarin ve limon ağaçları ile örtü altında yetiştirilen kavun, kabak, patlıcan ve biberde hasar oluştu.

        Sağanaktan etkilenen tarım arazileri dronla görüntülendi.

        Egemen Mahallesi Muhtarı Egemen Koyuncu, yağışın şiddetli olması nedeniyle tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

        Devlet Su İşleri ekiplerinin duruma müdahale ettiğini dile getiren Koyuncu, ilgili kurumlardan yardım beklediklerini anlattı.

        Çiftçi Remzi Şen de kavun yetiştirdiği seralarının su altında kaldığını dile getirdi.

        #mersin haberleri
        #tarım arazileri
