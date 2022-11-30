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Mersin'de terör örgütü PYD/YPG'ye operasyon: 2 gözaltı

Mersin'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PYD/YPG'ye operasyon: 2 gözaltı
Mersin'de eş zamanlı terör operasyonu: 2 gözaltı
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DHA

Mersin'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki kişi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 25 Kasım'da gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen materyal ve ifadeler doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen N.E. ve O.A'nın kente geldiği tespit edildi.

DHA'nın haberine göre; şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, gece yarısı operasyon için harekete geçti. Özel hareket polisi ve drone desteğiyle, merkez Akdeniz ilçesinde adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, N.E. ve O.A. gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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