Helikopter destekli operasyon...

Narkotik polisi geçtiğimiz haftalarda torbacı tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bu kişilerin ifadelerinden yola çıkan Mersin polisi, 10 Temmuz sabahı saat 04.30'da 4 narkotik dedektör köpeği, drone ve helikopter destekli 400 polisle onlarca adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 14 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıca takip çalışmaları ve baskınlarda satışa hazır halde bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
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