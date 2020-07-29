Mersin'deki kazada yaşamını yitiren şoförler, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

AA

Cenazeleri Mersin'deki işlemlerinin ardından Manisa'ya getirilen Melih Kızıltepe (27) ve Süleyman Savaş (49) için Alaşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tören düzenlendi.Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kazada şehit olan 4 askere ve hayatını kaybeden 2 şoföre Allah'tan rahmet, ailelerine de baş sağlığı diledi.Uçgun, kazadan sonra yaralı kurtulan askerlerin beyanıyla şoförlerin daha büyük bir faciayı önlediklerini öğrendiklerini dile getirerek, "İki şoförlerle ilgili 2 gündür güzel şeyler duyduk hep. Şoförümüzün büyük bir kahramanlık gösterip, öngörüyle daha büyük bir facianın önüne geçtiklerini yaralı kurtulan askerlerimizin konuşmalarından duyduk. Bu nedenle hayatını kaybeden şoförlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun." dedi.Uçgun'un konuşmasının ardından terminalde kılınan cenaze namazına müteakip kazada yaşamını yitiren şoförlerden Kızıltepe'nin cenazesi Alaşehir Yeni Mezarlığında, Savaş'ın cenazesi ise Subaşı Mahallesindeki mezarlıkta toprağa verildi.Cenaze törenine şoförlerin, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.Mersin'de, 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, iki şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.