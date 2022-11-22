Safra kesesinden çıkan taş, bağırsağını tıkadı



MERSİN, (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Nazmiye Yıldırım'ın (80), safra kesesinden çıkıp bağırsağını delerek tıkayan 3 santimetrelik taş, operasyonla çıkarıldı.

Tarsus´ta yaşayan 3 çocuk annesi Nazmiye Yıldırım, 2 gün süren şiddetli karın ağrısı geçmeyince, bir özel hastaneye başvurdu. Hastayı muayene eden ve tetkik sonuçlarını inceleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ali Sun, Yıldırım'ın safra kesesindeki taşın ilerleyerek 12 parmak bağırsağına ulaştığını, burayı delip kalın bağırsağa geçerken de tamamen tıkadığını belirledi. Boyutunun 3 santimetre olduğu belirlenen ve uzun yıllardır hastanın vücudunda olduğu tahmin edilen taş, yaklaşık 2,5 saatlik operasyonla çıkarıldı.

Vakayla ilgili bilgi veren Op. Dr. Sun "33 yıllık cerrahım, böyle bir olaya daha önce sadece 1 kez rastladım. Çok nadir görülen bir durum" dedi. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Mersin / Merkez Bekir KARAKOCA

2022-11-22 15:07:18



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