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Yörük kadınların 'nar ekşisi' mesaisi

DHA

Yörük kadınların 'nar ekşisi' mesaisi


Atike CEYLAN KAÇAR/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, yörük kadınların hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine destek olmak için her yıl kış hazırlıkları kapsamında yaptıkları nar ekşisinin zorlu üretim süreci başladı.
Silifke ilçesinde, dalından toplanan narlara sopalarla vurup, elde ettikleri tanelerin suyunu çıkaran yörük kadınlar, saatlerce kaynatarak hazırladıkları nar ekşisini kiloyla satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Pazara sunulmayan çatlamış narları kadınlar, nar ekşisi yaparak değerlendiriliyor. Özellikle son yıllarda yemek ve salatalara lezzet katmak için tercih edenlerin sayısının artmasıyla sofraların vazgeçilmez aromalarından olan nar ekşisi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve ilgi görüyor. Nar tanelerini çuvallara koyan kadınlar, ayaklarına çizme giyip, ezerek çıkardıkları nar suyunu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynattıktan sonra soğutarak şişeliyor. Bir kısmını evde kullanmak için ayıran kadınlar, ihtiyaç fazlasını ise paraya dönüştürüyor.
'YAPIMI ZAHMETLİ'
Songül Sarıkaya, nar ekşisi hazırlamanın çok zahmetli olduğunu belirterek, "Çatlamış narları eve getirip tanelerini ayıklıyoruz. Hazırladığımız sopalarla içindeki taneleri tek tek çıkartıyoruz ve ayaklarımıza çizmeleri giyip suyunu çıkarıyor daha sonra kazanlara koyarak odun ateşinde saatlerce koyulaşıncaya kadar kaynatıyoruz. Bu işlem diğerlerinden daha zor çünkü nar suyu çok kaynattıkça kazandan taşar. O nedenle sürekli su kabağından hazırlanan kevgirlerle savurmak gerekir. Savururken, çıkan köpüğü atmalısınız yoksa ekşiniz kekre ve lezzetsiz olur. Bu nedenle bu işlem 5-6 hatta 10 saat sürebilir ve bu süre içinde başından ayrılamazsınız" dedi.
Yılda 500 ile 700 litre arasında nar ekşisi sattığını kaydeden Sarıkaya, Kıbrıs'tan İstanbul'a pek çok yere kargoyla nar ekşisi satış yaptığını belirterek "Bizim yaptığımız ürünün temizliğini bilen arkadaşlarım, dostlarım var. Biliyor ki biz kendimiz yiyecekmiş gibi temiz ve titizlikle yaparız. Bu nedenle her geçen yıl müşterim artıyor. Suyu sıkılmış çekirdekleri de kurutup un haline getiriyoruz. Nar kabuklarını da kuruturuz, kışın öksürük için kaynatır içeriz. Şimdilerde ise meyveyi taze tüketirken içindeki acı olan özleri de yeriz çünkü antioksidan doludur ve kalp damarlarını açtığı söyleniyor. Biz narı her türlü tüketiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2022-12-03 10:47:43

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