Tadilat sırasında elektrik akımına kapılıp öldü

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, tadilatta elektrik akımına kapılan Osman Sağır (43) yaşamını yitirdi, kurtarmaya çalışan arkadaşı Erol Çiftçioğlu (43) hastanede tedaviye alındı.
Akdeniz ilçesinin Huzurkent Mahallesi'ndeki evinde tadilat sırasında Osman Sağır, elektrik akımına kapıldı. Sağır'ı görüp, müdahale eden arkadaşı Erol Çiftçioğlu da akıma dahil oldu. Sağır ve Çiftçioğlu, olduğu yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 3 çocuk babası Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKAN
2022-12-03 15:42:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.