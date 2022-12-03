Tadilat sırasında elektrik akımına kapılıp öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, tadilatta elektrik akımına kapılan Osman Sağır (43) yaşamını yitirdi, kurtarmaya çalışan arkadaşı Erol Çiftçioğlu (43) hastanede tedaviye alındı.

Akdeniz ilçesinin Huzurkent Mahallesi'ndeki evinde tadilat sırasında Osman Sağır, elektrik akımına kapıldı. Sağır'ı görüp, müdahale eden arkadaşı Erol Çiftçioğlu da akıma dahil oldu. Sağır ve Çiftçioğlu, olduğu yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 3 çocuk babası Sağır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftçioğlu ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Okan ÇALIŞKAN

2022-12-03 15:42:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.